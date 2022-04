LIVE: Dolle doelpunten houden Westerlo voorlopig van de titel

62' tweede helft, minuut 62. Het gaat goed op en neer aan de Gestelsedijk. Westerlo-aanvaller Daci laat de kans liggen op de gelijkmaker. . Het gaat goed op en neer aan de Gestelsedijk. Westerlo-aanvaller Daci laat de kans liggen op de gelijkmaker.

59' tweede helft, minuut 59. De beste kans in de tweede helft komt op naam van Lommel te staan. Jensen gaat goed plat op een poging van Henkens (ex-Westerlo). . De beste kans in de tweede helft komt op naam van Lommel te staan. Jensen gaat goed plat op een poging van Henkens (ex-Westerlo).

47' tweede helft, minuut 47. We voetballen weer in Lommel en het is de thuisploeg die het felst uit de startblokken schiet. De kwieke Japanner Saito flirt met de 3-1. . We voetballen weer in Lommel en het is de thuisploeg die het felst uit de startblokken schiet. De kwieke Japanner Saito flirt met de 3-1.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:45 rust, 21 uur 45.

21:38 rust, 21 uur 38. Rust: 2-1. In Lommel kunnen ze even bekomen van enkele dolle minuten. Westerlo kwam snel en verdiend op voorsprong. Een gemiste penalty maakte weinig uit, want de leider domineerde. Tot Lommel net voor de rust ijskoud toesloeg. Westerlo-goalie Jensen had geen verhaal op de streep van Rosa. Nauwelijks een minuut later moest hij zich opnieuw gewonnen geven toen Caue van dichtbij de bal in het dak mikte. Werk aan de winkel voor Westerlo als het vanavond de titel wil pakken. . Rust: 2-1 In Lommel kunnen ze even bekomen van enkele dolle minuten. Westerlo kwam snel en verdiend op voorsprong. Een gemiste penalty maakte weinig uit, want de leider domineerde.

Tot Lommel net voor de rust ijskoud toesloeg. Westerlo-goalie Jensen had geen verhaal op de streep van Rosa. Nauwelijks een minuut later moest hij zich opnieuw gewonnen geven toen Caue van dichtbij de bal in het dak mikte.

Werk aan de winkel voor Westerlo als het vanavond de titel wil pakken.

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. 2-1! Lommel schiet plots met scherp. Ongelooflijk, Lommel scoort weer. Na een knappe actie van Saito op links kan Caue de 2-1 in het dak van het doel planten. Dat betekent dat Lommel virtueel gered is. En dat Westerlo nog even moet wachten op de titel. . 2-1! Lommel schiet plots met scherp Ongelooflijk, Lommel scoort weer. Na een knappe actie van Saito op links kan Caue de 2-1 in het dak van het doel planten.

Dat betekent dat Lommel virtueel gered is. En dat Westerlo nog even moet wachten op de titel.

45' eerste helft, minuut 45. 1-1: een streep van Rosa. De eerste poging van Lommel is meteen raak. Met een streep in de linkerhoek van Rosa komt de thuisploeg op gelijke hoogte. Jensen is kansloos. . 1-1: een streep van Rosa De eerste poging van Lommel is meteen raak. Met een streep in de linkerhoek van Rosa komt de thuisploeg op gelijke hoogte. Jensen is kansloos.

33' Het openingsdoelpunt van Westerlo:. eerste helft, minuut 33. Het openingsdoelpunt van Westerlo:

17' eerste helft, minuut 17. Lommel-goalie pakt penalty. De thuisfans scanderen de naam van Jari De Busser. Met recht en reden. De doelman van Lommel heeft zonet een penalty gestopt. Met zijn rechter hield hij Foster van de 0-2 (na een schwalbe van Daci). . Lommel-goalie pakt penalty De thuisfans scanderen de naam van Jari De Busser. Met recht en reden.

De doelman van Lommel heeft zonet een penalty gestopt. Met zijn rechter hield hij Foster van de 0-2 (na een schwalbe van Daci).

14' eerste helft, minuut 14. Seydoux mikt de 0-1 binnen.

12' eerste helft, minuut 12. 0-1: Westerlo virtueel kampioen. Na 12 minuten ligt Westerlo op titelkoers. De verdediging van Lommel is zo lek als een zeef. De Zwitser Seydoux komt aangedraafd op rechts en zoeft het openingsdoelpunt binnen. Meer dan verdiend op basis van de kansen. Westerlo domineert vanaf minuut 1. . 0-1: Westerlo virtueel kampioen Na 12 minuten ligt Westerlo op titelkoers. De verdediging van Lommel is zo lek als een zeef. De Zwitser Seydoux komt aangedraafd op rechts en zoeft het openingsdoelpunt binnen.

Meer dan verdiend op basis van de kansen. Westerlo domineert vanaf minuut 1.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap kampioenenmatch. Na een minuut stilte voor Miguel Van Damme is de 1B-wedstrijd aan de Gestelsedijk begonnen. Het belangrijkste dat u moet weten: bij winst stijgt Westerlo weer naar de hoogste afdeling. De bezoekers kunnen rekenen op 1.100 meegereisde supporters. Aan het Kuipje in Westerlo staat een groot scherm opgesteld voor de overige fans. . Aftrap kampioenenmatch Na een minuut stilte voor Miguel Van Damme is de 1B-wedstrijd aan de Gestelsedijk begonnen. Het belangrijkste dat u moet weten: bij winst stijgt Westerlo weer naar de hoogste afdeling. De bezoekers kunnen rekenen op 1.100 meegereisde supporters. Aan het Kuipje in Westerlo staat een groot scherm opgesteld voor de overige fans.



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:40 vooraf, 20 uur 40.

20:39 vooraf, 20 uur 39.