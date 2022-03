Lommel reanimeert zichzelf in 1B met nieuwe overwinning in kelderduel tegen Lierse

Lommel, de voorlaatste in 1B, is al vier wedstrijden op rij ongeslagen. Vandaag gaf het die hoogvorm met 0-2 tegen Lierse nog wat meer glans. Lommel (7e) sluipt zo tot op 2 punten van zijn rechtstreekse concurrent Lierse (6e), maar sprokkelt zo ook vooral 10 bonuspunten in de degradatiestrijd.