BEKIJK: Lierse K. woest na spookgoal van RWDM die waanzinnige ommekeer inluidt

Wat een mooie avond voor Lierse Kempenzonen leek te worden op het veld van RWDM, werd in de slotfase een nachtmerrie. Een owngoal (of spookdoelpunt?) van Kenneth Schuermans leidde een onwaarschijnlijke ommekeer in: van 0-1 naar 3-1 in 11 (!) minuten.