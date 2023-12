Mathieu van der Poel en Tom Pidcock beginnen vanmiddag in Herentals aan hun veldritintermezzo

Vorige week in Essen maakte Wout van Aert zijn winnende rentree in het veld, morgen in Herentals is het de beurt aan Mathieu van der Poel voor zijn eerste cross van het seizoen. Wint de Nederlander net als vorig jaar? Wout van Aert is op stage, Tom Pidcock rijdt ook voor het eerst deze winter. Kijk hier met livestream of op VRT 1 hoe Van der Poel het ervan afbrengt.