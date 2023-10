Kijk woensdag naar Koppenbergcross (14 u), Van der Haar: "Mag niet klagen over prestaties in de modder"

clock 14:22

Drassige cross. Vorig jaar won Lars van der Haar op de Koppenberg. Toen was er van herfstweer geen sprake. "We reden die Koppenbergcross onder droge omstandigheden", herinnert de Nederlander zich, "maar dat zal woensdag wellicht anders zijn." "Ik verwacht een drassige uitgave. De laatste jaren mag ik niet klagen over mijn prestaties in de modder. Dat is dus hoopgevend." . 14 uur 22.