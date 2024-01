Geen G3 meer op Vlaamse bodem: Tom Pidcock haakt af voor Koksijde

De organisatie van de Duinencross zal het publiek nauwlettend in de gaten houden. Het riep hierbij de hulp in van de entourage van de renners. De ordediensten zetten eveneens extra middelen in om heibel te voorkomen.



"Onze ordediensten leveren veel inspanningen om alles in de beste omstandigheden te laten verlopen. Er worden drones ingezet en er zullen heel wat politiemensen zich, in burgerkledij, in de massa begeven", zo legde Marc Vanden Bussche, de burgemeester van de kustgemeente, uit.



"Bij wangedrag zal er meteen worden ingegrepen. We verzamelden doorheen de jaren de nodige knowhow. In 2012 was er in onze gemeente nog het wereldkampioenschap, met 63.000 fans."



"Hetgeen in Hulst gebeurde, kan absoluut niet", vindt Jan Deramoudt, de woordvoerder van het organisatiecomité. "Iedereen moet op een leuke en sportieve manier de cross ervaren. Niet enkel de fans maar zeker ook de renners. Het kan niet dat sommigen onthaald worden op boegeroep of nog erger bekogeld worden met diverse zaken."