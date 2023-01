Michael Vanthourenhout maakt vandaag zijn rentree in Hamme

clock 13:45

13 uur 45. Het is belangrijk dat Michael in aanloop naar het wereldkampioenschap van volgende week toch nog wat competitieritme kan inlassen. Dat zal dus gebeuren in Hamme. Wat betreft de cross in Besançon had Michael wel een selectie ontvangen, maar we kiezen ervoor die wedstrijd links te laten liggen. Wij mogen onze renner na zijn ziekte zeker niet te veel belasten. Jurgen Mettepenningen (ploegmanager Pauwels-Sauzen Bingoal).