Kijk vanaf 14.45u naar Flandriencross in Hamme met Wout van Aert

clock 13:05 13 uur 05. Geen titelverdediger en MVDP. Laurens Sweeck was vorig jaar de beste in Oost-Vlaanderen, maar doet dit jaar niet mee. Zoek ook niet naar Mathieu van der Poel of Tom Pidcock.

clock 13:01 13 uur 01. Nog volop spanning in X2O. De strijd om de eindzege lijkt een duel te worden tussen Eli Iserbyt en Lars van der Haar. De Belg begint aan deze zesde manche met een voorsprong van 1'36" op de Nederlander.

clock 12:57 12 uur 57. Derde keer Wout van Aert? Wout van Aert is de publiekstrekker in Hamme. Geen Van der Poel of Pidcock. Van Aert aast op een derde zege in Hamme en wil zo met een goed gevoel afzakken naar het WK volgend weekend. Al dateert die laatste zege al van 2015.



clock 28-01-2023 28-01-2023.

clock 13:45 13 uur 45. Het is belangrijk dat Michael in aanloop naar het wereldkampioenschap van volgende week toch nog wat competitieritme kan inlassen. Dat zal dus gebeuren in Hamme. Wat betreft de cross in Besançon had Michael wel een selectie ontvangen, maar we kiezen ervoor die wedstrijd links te laten liggen. Wij mogen onze renner na zijn ziekte zeker niet te veel belasten. Jurgen Mettepenningen (ploegmanager Pauwels-Sauzen Bingoal).