Wie zet het nieuwe jaar in met een zege in de GP Sven Nys? Kijk live om 13.30u

11:31 11 uur 31. Het zal zwaar worden. Een duel tussen mij en Brand? Je zou het bijna vanzelfsprekend noemen, maar elke koers is anders. . Ceylin Alvarado. Het zal zwaar worden. Een duel tussen mij en Brand? Je zou het bijna vanzelfsprekend noemen, maar elke koers is anders. Ceylin Alvarado

11:27 11 uur 27. Om 22u lag ik al in mijn bed. Home Alone gekeken en dan gaan slapen. Vandaag is het een verraderlijk parcours. Lastig om een grip op te krijgen. We zullen wel wat spectaculaire beelden krijgen vandaag. Sanne Cant bij Sporza. Om 22u lag ik al in mijn bed. Home Alone gekeken en dan gaan slapen. Vandaag is het een verraderlijk parcours. Lastig om een grip op te krijgen. We zullen wel wat spectaculaire beelden krijgen vandaag. Sanne Cant bij Sporza

11:26 11 uur 26. Wat je me dit jaar mag wensen? Veel geld. Neen, een goede gezondheid is in deze tijden het belangrijkst. Sanne Cant bij Sporza. Wat je me dit jaar mag wensen? Veel geld. Neen, een goede gezondheid is in deze tijden het belangrijkst. Sanne Cant bij Sporza

10:40 10 uur 40. Livestream om 13.30u. Bij Sporza zit u op de eerste rij en volgt u de GP Sven Nys van start tot finish. Starten doen we om 13.30u op Canvas . Om 14.15u schakelen we over naar één . Ook op deze pagina en in de Sporza App kan u de cross met livestream volgen. . Livestream om 13.30u Bij Sporza zit u op de eerste rij en volgt u de GP Sven Nys van start tot finish. Starten doen we om 13.30u op Canvas. Om 14.15u schakelen we over naar één. Ook op deze pagina en in de Sporza App kan u de cross met livestream volgen.

10:39 Het parcours in Baal. 10 uur 39. Het parcours in Baal

10:34 10 uur 34. Oranje is weer terug. In Bredene namen de Nederlandse toppers een korte pauze om vervolgens het nieuwe jaar weer fris in te duiken. Dat doen ze vandaag in Baal. Vorig jaar won Alvarado, maar dit jaar lijkt Brand dé vrouw in vorm, al zal ze het zeker weer niet cadeau krijgen. Brand en Alvarado krijgen concurrentie uit eigen land van Denise Betsema, Annemarie Worst en Yara Kastelijn. Ook Sanne Cant en Alicia Franck (2e en 3e in Bredene) proberen een goede uitslag te rijden vandaag. Winnares in Bredene, Kata Blanka Vas, is ook van de partij in Baal, net als de Amerikaanse revelatie Clara Honsinger. . Oranje is weer terug In Bredene namen de Nederlandse toppers een korte pauze om vervolgens het nieuwe jaar weer fris in te duiken. Dat doen ze vandaag in Baal.

