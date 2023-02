LIVESTREAM: Belgische junioren moeten in de achtervolging op Franse topfavoriet

clock 11:26 11 uur 26. Situatie na 3 van de 6 rondes. 1. Bisiaux (Fra) 2. Remijn (Ned) op 5" 3. Corsus op 19" 4. Van den Boer 5. Solen (Ned) op 20" 6. Nuyens op 25" 7. Seixas (Fra) op 32" 8. Cafueri (Ita) 9. Philipsen (Den) op 36" 10. Vijfvinkel (Ned) . Situatie na 3 van de 6 rondes 1. Bisiaux (Fra)

2. Remijn (Ned) op 5"

3. Corsus op 19"

4. Van den Boer

5. Solen (Ned) op 20"

6. Nuyens op 25"

7. Seixas (Fra) op 32"

8. Cafueri (Ita)

9. Philipsen (Den) op 36"

10. Vijfvinkel (Ned)

clock 11:24 11 uur 24. Frans-Nederlands duel? De Nederlandse thuisfans wrijven zich in de handen, want Senna Remijn begint te snuffelen aan koploper Bisiaux. 4 seconden is het verschil. . Frans-Nederlands duel? De Nederlandse thuisfans wrijven zich in de handen, want Senna Remijn begint te snuffelen aan koploper Bisiaux. 4 seconden is het verschil.

clock 11:23 11 uur 23. Belgen zien af. Op de lastige strook bergop zien de Belgen zwarte sneeuw. Corsus ziet de Nederlander Remijn wegflitsen. De Belgen zitten nu op plekken 3 (Corsus) en 4 (Van den Boer). . Belgen zien af Op de lastige strook bergop zien de Belgen zwarte sneeuw. Corsus ziet de Nederlander Remijn wegflitsen. De Belgen zitten nu op plekken 3 (Corsus) en 4 (Van den Boer).

clock 11:22 11 uur 22. Bisiaux loopt verder weg. Bisiaux werd in Namen ook al Europees kampioen en blijft zijn rijk seconde voor seconde uitbouwen. Achter zijn rug neemt Corsus zijn verantwoordelijkheid, hij krijgt assistentie van de Nederlander Remijn. . Bisiaux loopt verder weg Bisiaux werd in Namen ook al Europees kampioen en blijft zijn rijk seconde voor seconde uitbouwen.



Achter zijn rug neemt Corsus zijn verantwoordelijkheid, hij krijgt assistentie van de Nederlander Remijn.

clock 11:22 11 uur 22. Het wordt moeilijk om dat gat dicht te rijden. Paul Herygers. Het wordt moeilijk om dat gat dicht te rijden. Paul Herygers

clock 11:21 11 uur 21. Yordi Corsus heeft de voorbije weken zijn lesje geleerd: "Ik mag niet lopen zonder loopschoenen op school". Yordi Corsus heeft de voorbije weken zijn lesje geleerd: "Ik mag niet lopen zonder loopschoenen op school"

clock 11:20 11 uur 20. Situatie na 2 van de 6 rondes . 1. Bisiaux (Fra) 2. Corsus op 4" 3. Remijn (Ned) 4. Van den Boer 5. Solen (Ned) op 12" 6. Cafueri (Ita) op 15" 7. Nuyens 8. Seixas (Fra) op 24" 9. Ackert (Can) 10. Jezek (Tsj) . Situatie na 2 van de 6 rondes 1. Bisiaux (Fra)

2. Corsus op 4"

3. Remijn (Ned)

4. Van den Boer

5. Solen (Ned) op 12"

6. Cafueri (Ita) op 15"

7. Nuyens

8. Seixas (Fra) op 24"

9. Ackert (Can)

10. Jezek (Tsj)

clock 11:19 11 uur 19. Bisiaux gaat solo. Net voor het ingaan van de 2e ronde ontbindt Léo Bisiaux zijn duivels. De Franse topfavoriet vergaart in een mum van tijd 15 meter voorsprong. . Bisiaux gaat solo Net voor het ingaan van de 2e ronde ontbindt Léo Bisiaux zijn duivels. De Franse topfavoriet vergaart in een mum van tijd 15 meter voorsprong.

clock 11:18 11 uur 18. Leiderskwartet. Door het beukwerk van favoriet Bisiaux hebben 4 renners zich afgescheiden. We tellen 2 Belgen in de kopgroep: Corsus en Van den Boer. De Nederlander Senna Remijn is de 4e man in de groep. Remijn rijdt trouwens voor een Belgisch juniorenteam: Acrog-Tormans. . Leiderskwartet Door het beukwerk van favoriet Bisiaux hebben 4 renners zich afgescheiden. We tellen 2 Belgen in de kopgroep: Corsus en Van den Boer.



De Nederlander Senna Remijn is de 4e man in de groep. Remijn rijdt trouwens voor een Belgisch juniorenteam: Acrog-Tormans.

clock 11:17 11 uur 17. We hebben de indruk dat Corsus een goede dag heeft. Paul Herygers. We hebben de indruk dat Corsus een goede dag heeft. Paul Herygers

clock 11:15 11 uur 15. 4 Belgen in de top 10. De blauwe armada doet het voorlopig uitstekend: Corsus rijdt in 3e stelling, Van den Boer is 5e, Nuyens 7e en Jamin 9e. . 4 Belgen in de top 10 De blauwe armada doet het voorlopig uitstekend: Corsus rijdt in 3e stelling, Van den Boer is 5e, Nuyens 7e en Jamin 9e.

clock 11:13 Nederlander gaat onderuit. In een vettig bochtje kan de Nederlander Guus van den Eijnden zijn ros niet meer onder controle houden. Hij geeft een likje aan de modder en zakt weg naar de 10e plaats. . 11 uur 13. fall Nederlander gaat onderuit In een vettig bochtje kan de Nederlander Guus van den Eijnden zijn ros niet meer onder controle houden. Hij geeft een likje aan de modder en zakt weg naar de 10e plaats.

clock 11:12 11 uur 12. Situatie na 1 ronde. 1. Bisiaux (Fra) 2. Remijn (Ned) 3. Corsus 4. Van den Boer 5. Cafueri (Ita) 6. Van den Eijnden (Ned) 7. Solen (Ned) op 2" 8. Jezek (Tsj) op 3" 9. Nuyens op 4" 10. Ackert (Can) op 5" . Situatie na 1 ronde 1. Bisiaux (Fra)

2. Remijn (Ned)

3. Corsus

4. Van den Boer

5. Cafueri (Ita)

6. Van den Eijnden (Ned)

7. Solen (Ned) op 2"

8. Jezek (Tsj) op 3"

9. Nuyens op 4"

10. Ackert (Can) op 5"

clock 11:12 11 uur 12. Corsus heeft die balken fantastisch genomen. Paul Herygers. Corsus heeft die balken fantastisch genomen. Paul Herygers

clock 11:11 11 uur 11. Corsus slaat gaatje. Een Belg aan de leiding! Als een gazelle springt Corsus over de hoge balken, hij slaat meteen een kloofje. Maar topfavoriet Bisiaux lijmt het gaatje dicht. . Corsus slaat gaatje Een Belg aan de leiding! Als een gazelle springt Corsus over de hoge balken, hij slaat meteen een kloofje. Maar topfavoriet Bisiaux lijmt het gaatje dicht.

clock 11:09 11 uur 09. AG2R-leerling demonstreert. Op de strook waar Van Empel gisteren demonstreerde, vuurt topfavoriet Léo Bisiaux (Fra) een eerste waarschuwingspijl af. De Franse klimmer van de opleidingsploeg van AG2R dwingt de concurrentie al een eerste keer tot het uiterste. . AG2R-leerling demonstreert Op de strook waar Van Empel gisteren demonstreerde, vuurt topfavoriet Léo Bisiaux (Fra) een eerste waarschuwingspijl af.



De Franse klimmer van de opleidingsploeg van AG2R dwingt de concurrentie al een eerste keer tot het uiterste.

clock 11:07 11 uur 07. Belgen in de verdrukking. Het is de Nederlandse thuisrijder Senna Remijn die voorlopig de plak zwaait. De Belgen bekijken het voorlopig vanaf de 2e rij met Yordi Corsus in 4e positie. . Belgen in de verdrukking Het is de Nederlandse thuisrijder Senna Remijn die voorlopig de plak zwaait. De Belgen bekijken het voorlopig vanaf de 2e rij met Yordi Corsus in 4e positie.

clock 11:07 11 uur 07. Nog meer ellende voor het Belgische kamp. In een vermaledijde bocht blijven 2 blauwhemden met hun voorwiel steken in de ondergrond. . Nog meer ellende voor het Belgische kamp. In een vermaledijde bocht blijven 2 blauwhemden met hun voorwiel steken in de ondergrond.

clock 11:06 11 uur 06. Meteen na het startschot is er al een massale valpartij. Meteen na het startschot is er al een massale valpartij

clock 11:05 11 uur 05 match begonnen start time Valpartij ontsiert start De jonge snaken zijn gelost! Een massale valpartij ontsiert de start. De Belgen Marchand en Vanhoudt zijn opgehouden door de herrie.

clock 11:03 11 uur 03. De junioren staan in slagorde klaar voor hun titelstrijd. Kunnen de Belgen in blok topfavoriet Léo Bisiaux (Fra) lamleggen? . De junioren staan in slagorde klaar voor hun titelstrijd. Kunnen de Belgen in blok topfavoriet Léo Bisiaux (Fra) lamleggen?

clock 10:51 10 uur 51. We hebben 3 Belgische kanshebbers op de wereldtitel: Viktor Vandenberghe, Yordi Corsus en Seppe Van den Boer. Sven Nys. We hebben 3 Belgische kanshebbers op de wereldtitel: Viktor Vandenberghe, Yordi Corsus en Seppe Van den Boer. Sven Nys

clock 10:46 10 uur 46. Kijk nu naar de uitzending. Karl Vannieuwkerke heeft de uitzending op gang geblazen, te bekijken op deze pagina en op Canvas. Over 20 minuten beginnen de junioren eraan. . Kijk nu naar de uitzending Karl Vannieuwkerke heeft de uitzending op gang geblazen, te bekijken op deze pagina en op Canvas. Over 20 minuten beginnen de junioren eraan.

clock 05-02-2023 05-02-2023.

clock 14:38 14 uur 38. Misschien duiken er wel jongens op die we nooit in de Wereldbeker hebben gezien in de top tien en krijgen we een verrassing. Dat kan altijd, zo heel veel wedstrijden rijden we niet tegen elkaar op internationaal niveau. Bij de junioren is het altijd moeilijk voorspellen. Yordi Corsus. Misschien duiken er wel jongens op die we nooit in de Wereldbeker hebben gezien in de top tien en krijgen we een verrassing. Dat kan altijd, zo heel veel wedstrijden rijden we niet tegen elkaar op internationaal niveau. Bij de junioren is het altijd moeilijk voorspellen. Yordi Corsus

clock 14:37 14 uur 37. Er steekt niet één iemand bovenuit in de Belgische selectie. We zullen rijden zoals we dat ook doen in de Wereldbekers: samen. Als er een Belg vooruit zit, gaan we het gaatje niet dichten. We moeten slim koersen. We hebben de kans om goud te winnen met onze ploeg, maar dan moeten we wel als één blok rijden. Wies Nuyens. Er steekt niet één iemand bovenuit in de Belgische selectie. We zullen rijden zoals we dat ook doen in de Wereldbekers: samen. Als er een Belg vooruit zit, gaan we het gaatje niet dichten. We moeten slim koersen. We hebben de kans om goud te winnen met onze ploeg, maar dan moeten we wel als één blok rijden. Wies Nuyens

clock 14:37 14 uur 37. De visie van de bondscoach. De topfavoriet: Léo Bisiaux (Fra). "Hij won dit seizoen bijna elke cross waar hij aan de start kwam. Enkel de voorbije 2 wedstrijden (Besançon en Benidorm) kon Bisiaux door pech geen resultaat rijden." Het parcours en het weer spelen dit weekend niet helemaal in de kaart van de Fransman. "Bisiaux komt het best tot zijn recht op een parcours waar een natuurlijke schifting plaatsvindt. Door het droge weer zullen we in Hoogerheide een gesloten wedstrijd krijgen. Bisiaux zal dan als favoriet zelf de koers moeten openbreken." De Belgische medaillekansen: "We hebben vier landgenoten die kunnen meestrijden voor de wereldtitel en het podium: Yordi Corsus, Viktor Vandenberghe , Seppe Van den Boer en Wies Nuyens . Internationaal draaien ze elke week mee met de top." "In een gesloten wedstrijd kunnen we als sterk blok het overwicht hebben. Je kan de jongens voor de start niet vragen om hun kansen op te offeren. Maar als ze zien dat ze zelf niet kunnen winnen, zijn ze verstandig genoeg om elkaar te helpen." . De visie van de bondscoach De topfavoriet: Léo Bisiaux (Fra). "Hij won dit seizoen bijna elke cross waar hij aan de start kwam. Enkel de voorbije 2 wedstrijden (Besançon en Benidorm) kon Bisiaux door pech geen resultaat rijden."



Het parcours en het weer spelen dit weekend niet helemaal in de kaart van de Fransman. "Bisiaux komt het best tot zijn recht op een parcours waar een natuurlijke schifting plaatsvindt. Door het droge weer zullen we in Hoogerheide een gesloten wedstrijd krijgen. Bisiaux zal dan als favoriet zelf de koers moeten openbreken."





"Hij won dit seizoen bijna elke cross waar hij aan de start kwam. Enkel de voorbije 2 wedstrijden (Besançon en Benidorm) kon Bisiaux door pech geen resultaat rijden." Het parcours en het weer spelen dit weekend niet helemaal in de kaart van de Fransman. "Bisiaux komt het best tot zijn recht op een parcours waar een natuurlijke schifting plaatsvindt. Door het droge weer zullen we in Hoogerheide een gesloten wedstrijd krijgen. Bisiaux zal dan als favoriet zelf de koers moeten openbreken." De Belgische medaillekansen: "We hebben vier landgenoten die kunnen meestrijden voor de wereldtitel en het podium: Yordi Corsus, Viktor Vandenberghe, Seppe Van den Boer en Wies Nuyens. Internationaal draaien ze elke week mee met de top."



"In een gesloten wedstrijd kunnen we als sterk blok het overwicht hebben. Je kan de jongens voor de start niet vragen om hun kansen op te offeren. Maar als ze zien dat ze zelf niet kunnen winnen, zijn ze verstandig genoeg om elkaar te helpen."