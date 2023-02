Vreugde en verdriet bij de Belgische junioren: "Enorm tevreden" en "Het piekt"

Corsus opende furieus. "Dat is niet van mijn gewoonte. Ik had misschien wat meer in het wiel moeten blijven, maar daar leer je uit."

"Ik ben enorm tevreden", zei Yordi Corsus na de podiumceremonie. "Een 3e plaats is mooi."

Wies Nuyens (4e): "Ik ben enorm teleurgesteld"

Wies Nuyens kreeg knuffels en troostende woorden van de bondscoach. "Die kan ik wel gebruiken", baalde de nummer 4. "Ik ben enorm teleurgesteld."

Toen Corsus op zoek ging naar het brons, hield Nuyens zich even gedeisd. "Ik zat een halve ronde vast bij een Nederlander, maar op de zware strook trok ik het vol open. Ik kwam dicht, maar ik kwam er net niet meer bij."

Het sprintje voor het brons was nog pittig. "Ik geloofde er eerst niet meer in, maar zo'n sprint ligt me wel."

"Plots geloofde ik er wél nog in, ik zette alles op alles, maar het was te weinig. Dikke proficiat aan Yordi, maar dit piekt wel even."