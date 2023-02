Franse veelvraat Léo Bisiaux heerst bij de junioren, brons voor Yordi Corsus

Corsus gaf de Belgische fans in de openingsronde hoop toen hij als een gazelle over de balken sprong. Maar toen topfavoriet Bisiaux net voor het ingaan van de 2e ronde zijn duivels ontbond, zat de rest op zijn tandvlees.

Bisiaux: "Mooi vervroegd verjaardagscadeau"

Het was geleden van Clément Venturini in 2011 dat de Franse mannen nog eens wereldkampioen werden in het veldrijden.



"Het was inderdaad lang geleden", glimlachte Bisiaux net na zijn wereldtitel. "Ik wil dan ook de Franse bond bedanken, want door de bond kon ik in de aanloop naar dit WK op stage naar Spanje."





Léo Bisiaux won dit jaar alles wat er te winnen valt in het veld. "Ik was de grote favoriet, maar voelde geen stress. Enkel positieve druk."



"Volgende week word ik 18. Deze regenboogtrui is een mooi cadeau", besluit Bisiaux, die op de weg droomt van eindwinst in de Tour de France.