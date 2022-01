Puck Pieterse is wereldkampioene na bloedstollend duel met landgenote Shirin van Anrooij

Het was zo'n vreemde race", waren de eerste woorden van winnares Puck Pieterse. "We waren met z'n drieën en wisselden elkaar voortdurend af, maar niemand geraakte weg."



"Ik had het plan om aan te zetten op de klim, maar ik kreeg de andere meisjes niet uit mijn wiel. Daarna volgde nog dat bultje en dat was tricky. Ik hoorde mijn ploeg roepen dat ik een gat had, maar Shirin (van Anrooij) kwam nog terug."



"In de sprint ben ik vol aangegaan, maar ik twijfelde of ik gewonnen had. Het was nipt."