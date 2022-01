Tranen bij bronzen Fem van Empel: "Hoeveel pech kan je hebben?"

In de slotronde leek ze in een zetel te zitten, tot ze haperde op een venijnig knikje. "Ik deed alles goed. Ik kon ook vrij gemakkelijk volgen op de klim. Het werd plan A: alles op de sprint."

"Mijn versnellingsapparaat ging in crashmodus. Ik dook de materiaalpost in en dat kostte krachten. Ik kwam wel terug, maar het is enorm balen."

Van Anrooij: "Ik twijfelde een fractie van een seconde"

"Ik heb zelf een fout gemaakt", vertelde Shirin van Anrooij toen haar tranen opgedroogd waren. "Fem maakte een foutje, waardoor ik ook moest achtervolgen."

Van Anrooij keerde echter terug en mocht sprinten tegen Puck Pieterse. "In de sprint blokkeerde ik. Ik wist precies wat ik moest doen en ik had het besproken met Sven (Nys) en co, maar ik ging net te laat aan en kwam slechts een wiel tekort."

"Dat is nu heel zuur. Ik twijfelde een fractie van een seconde en toen was het te laat. De streep was er net iets te snel. Ik kan de sprint zo vaak opnieuw doen in mijn hoofd, maar het is net niet."