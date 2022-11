KIJK LIVE: Fem van Empel mikt in Hulst op 5e Wereldbekerzege dit seizoen

De vrouwen zoeken hun startpositie op. Over 5 minuten weerklinkt het startschot net over de Nederlandse grens.

Het is niet droog in Hulst. Op de omloop ligt een vettig laagje. De rensters verkennen het rondje dan ook met hun regenjas.

Pas in de finale kreeg de toenmalige wereldkampioene de belofte klein. Fem van Empel kwam als 5e over de streep.

09 uur 51. Vorig seizoen: Brand troeft youngster Pieterse af. Lucinda Brand komt om 11 uur aan de start als titelverdedigster in Hulst. De kopvrouw van de Baloise - Trek Lions vocht vorig jaar een duel uit met de jonge Puck Pieterse. Pas in de finale kreeg de toenmalige wereldkampioene de belofte klein. Fem van Empel kwam als 5e over de streep. uitslag: 1. Brand 2. Pieterse 3. Worst 4. Vas 5. Van Empel .

08 uur 35. Van Empel fris aan de start. Jonkies Puck Pieterse, Fem van Empel en Shirin van Anrooij - allemaal 22 lentes jong - kwamen gisteren in Kortrijk niet aan de start. Het trio wil fris te zijn voor de Wereldbekerwedstrijd in Hulst. Van Empel is na een indrukwekkend seizoensbegin nog altijd stevig leidster in de stand, maar moest de afgelopen twee wedstrijden wel tevreden zijn met een tweede plek. Knabbelen haar concurrentes aan hun achterstand in het klassement of zet het Nederlandse raspaardje de puntjes op de i? .