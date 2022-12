In Zolder staat Eli Iserbyt weer op de startlijst (net als De Grote Drie)

clock 18:32

18 uur 32. Eli Iserbyt staat aan de start. Na zijn valpartij in Val di Sole moest Eli Iserbyt maandag de Wereldbeker-cross in Gavere laten schieten. Zolder was nog een vraagteken, maar de West-Vlaming is er dinsdag bij in Limburg. Hij verdedigt er zijn 3e plaats in het klassement. Ook Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock kijken elkaar weer in de ogen. Dinsdagavond bieden we u rond 17.35 u een samenvatting aan van de cross bij de vrouwen en de mannen. .