Wout van Aert is ook heer en meester in de modderpoel van Gullegem

Wout van Aert liet dus ook in Gullegem geen steek vallen. "Of ik me 100 procent moest geven? Voor een gat te maken wel, natuurlijk", reageerde de winnaar.

"Het parcours was technisch geworden door de regen. Ik had langer in de wielen blijven zitten, maar dat was veel lastiger. Het ging me beter af om mijn eigen lijnen te kiezen."

Van Aert won zijn derde Superprestige-cross op een rij. "De laatste 2 weken gingen erg goed. Ik won in Diegem, wat nog niet gelukt was. En nu ook in Gullegem."

Aan de finish knalde Bruce Springsteen weer door de speakers. "Nu is het niet meer origineel, hé", vertelde de Belgische kampioen nog over de soundtrack bij enkele recente zeges. "Ze moeten iets nieuws bedenken. Ik zal zelf eens nadenken."