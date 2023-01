Wie legt Van Aert iets in de weg in Gullegem? Kijk deze namiddag live naar de cross

Wout van Aert topt de affiche in Gullegem. Mathieu van der Poel en Tom Pidcock zijn niet van de partij. Van Aerts grootste concurrenten vandaag? Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en Superprestige-leider Lars van der Haar. Zoek niet naar Laurens Sweeck, want hij heeft afgezegd door rugproblemen.

08 uur 35. Kijk live om 15.10 uur. De cross in Gullegem is live te bekijken op Sporza. Om 15.10 uur zenden we de wedstrijd bij de mannen uit op Eén en met livestream op deze pagina. De vrouwen zijn al om 13.40 uur aan zet. .