Verkouden Michael Vanthourenhout zegt af voor Superprestige Merksplas

19 uur 22. Geen Michael Vanthourenhout. Michael Vanthourenhout (27) komt niet aan de start. De winnaar van vorig seizoen zegt af met een zware verkoudheid. Met een dag extra rust hoopt hij wel wedstrijdfit te raken voor de Wereldbekermanche van zondag in Koksijde. 's Ochtends zal hij de knoop doorhakken. Vanthourenhout kwam dit seizoen nog niet in actie in de Superprestige. Eerder liet hij al de crossen in Gieten, Ruddervoorde en Niel schieten. .