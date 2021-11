Vanthourenhout ontbreekt, boekt Iserbyt een 3e zege op rij in de Superprestige?

12:21

12 uur 21. Opnieuw geen Pidcock, Van Aert of Van der Poel in Merksplas, maar de voorbije weken was er ook zonder deze kleppers meer dan genoeg spektakel. Vechten Iserbyt en Aerts net als in Niel weer een verbeten strijd uit of gaat Hermans, Van der Haar of Sweeck met de zege aan de haal? .