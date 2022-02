Volg straks LIVE: Eli Iserbyt kan in Gavere voor het eerst de Superprestige winnen

Als Iserbyt er vandaag in slaagt de Superprestige te winnen, dan doet hij dat voor het eerst in zijn carrière. Hij won dit seizoen voor het eerst de Wereldbeker, de X²O-trofee haalde hij al twee keer binnen.

Als Iserbyt er vandaag in slaagt de Superprestige te winnen, dan doet hij dat voor het eerst in zijn carrière. Hij won dit seizoen voor het eerst de Wereldbeker, de X²O-trofee haalde hij al twee keer binnen. Ontbreken dan nog op de erelijst van de 24-jarige West-Vlaming: de Belgische titel en de wereldtitel.

Cross, mét fans. Er mogen vandaag weer fans naar het veldrijden gaan kijken in Gavere, een echte klassieker in de cross. Die wordt door de herschikking van de kalender in februari gereden dit seizoen. Bij de mannen is Eli Iserbyt na 6 wedstrijden (Diegem werd afgelast) de fiere leider in het klassement met 83 punten. Hij moet enkel Toon Aerts nog in de gaten houden, die volgt op vier punten. Haalt de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal vandaag nog een keer uit?