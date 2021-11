LIVESTREAM: Laat Van der Haar zijn Europese trui meteen blinken in de Jaarmarktcross?

Van der Haar is beresterk, maar Iserbyt moet echt niet onderdoen. Toon Aerts moet diep gaan na een schuiver, ze raken niet af van mekaar. Ook Hermans is nog niet uitgeteld.

15 uur 42. Van der Haar is beresterk, maar Iserbyt moet echt niet onderdoen. Toon Aerts moet diep gaan na een schuiver, ze raken niet af van mekaar. Ook Hermans is nog niet uitgeteld. .

15 uur 39. Bij het ingaan van de 5e ronde is Hermans het kind van de rekening, Iserbyt is er wel in geslaagd om terug te keren. .

15 uur 36. Aerts rijdt zich uit de naad met Van der Haar in het wiel, maar dan gaat het opnieuw mis in de zandbak. Iserbyt komt terug bij Van der Haar, Aerts heeft nog steeds wat voorgift. .

15 uur 36. Iserbyt is technisch superieur in de bultenzone, maar Aerts en Van der Haar hebben nog steeds een gaatje. Iserbyt heeft geen keus, hij moet er zo snel mogelijk naartoe. .

15 uur 32. Van der Haar. Iserbyt is te onstuimig en gaat onderuit in de diepe modder. Van der Haar heeft zo een klein gaatje beet, maar Aerts en ook Hermans zitten niet ver. Ook Iserbyt doet er alles aan om snel terug te keren. .

15 uur 30. Het draait in de soep bij Aerts in de zandbak en zo komt alles weer helemaal samen. Van der Haar pakt weer over met Iserbyt in het wiel. .