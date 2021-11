Lucinda Brand zet ook Niel naar haar hand na overtuigende slotronde

Met zeges in 2019 en 2020 op zak ging Lucinda Brand vol vertrouwen van start in de Jaarmarktcross in Niel. Ze kende wat problemen bij de start en werd zo tot achtervolgen gedwongen. Sanne Cant was er overigens niet bij, de 5-voudige winnares in Niel was tot twee keer toe ten val gekomen bij de verkenning van het parcours.



Annemarie Worst en Denise Betsema hoopten te profiteren van de afwezigheid van Brand voorin en gingen er zonder omkijken vandoor. Samen met Kastelijn, die even later afhaakte, bouwden de Nederlandse dames al snel een mooi kloofje uit.

Maar met Lucinda Brand ben je nooit klaar. Halfweg cross pikte de wereldkampioene aan voorin, de achtervolgingsrace had wel krachten gekost want ze besloot het initiatief nog een tijdje aan Betsema en Worst te laten.



Worst was bijzonder gretig en zette Brand naar het einde van de cross fors onder druk, maar helemaal los raakte ze niet. Zo kon Brand alsnog uitpakken met haar gevreesde slotronde, ze dwong Worst tot een foutje en mocht zo opnieuw de handen in de lucht steken in Niel.

Betsema blijft in het Superprestige-klassement wel aan de leiding staan met 42 punten, maar de kloof met haar concurrentes Annemarie Worst en Lucinda Brand is wel kleiner geworden. Worst en Brand volgen nu op 1 puntje.