Iserbyt maakt indruk in Ruddervoorde, Aerts afgemat door ploegenspel

15 uur 58. Winst is binnen. Toon Aerts heeft een knak gekregen in de laatste ronde. Iserbyt hoeft zich geen zorgen meer te maken. .

15 uur 48. Voorlaatste ronde. Met opnieuw een kunststukje in het zand wint Toon Aerts weer wat plaats. Hij vat Iserbyt weer bij de lurven bij het ingaan van de 8e ronde. Wat levert de tweestrijd op in de voorlaatste ronde? .

15 uur 45. Pauwels Sauzen-Bingoal botst op een counter van Telenet-Baloise. Van der Haar en Aerts proberen ook eens de tegenstander uit te putten. Veel succes heeft het niet, want Iserbyt neemt over. .

15 uur 42. Toon Aerts neemt over, Van der Haar speelt wat afstopper in de achtergrond. Zo kan Aerts even wat afstand nemen. .

15 uur 41. Lars van der Haar ziet dat Toon Aerts genoeg heeft afgezien en komt zijn kopman wat te hulp. De Nederlander neemt even over om het tempo te bepalen. .

15 uur 35. Iserbyt vraagt versterking. Eli Iserbyt heeft al veel krachten verspeeld in een poging om Toon Aerts uit te tellen. Hij zwaait naar Sweeck en Vanthourenhout in de hoop dat zij overnemen. .

15 uur 31. Sweeck is hersteld. Na een mindere start komt Laurens Sweeck weer onder de mensen. Hij bijt zich vast in het wiel van Aerts. Een driekoppig front van Pauwels Sauzen met Toon Aerts ertussen. .

15 uur 28. Met Quinten Hermans lukte het niet, heeft Toon Aerts met Eli Iserbyt een betere medewerker gevonden? Nee, want bij het ingaan van de 5e ronde neemt Michael Vanthourenhout de koppositie over. .

15 uur 24. Iserbyt neemt kop. Eli Iserbyt besluit wat werk over te nemen van Toon Aerts. Hij schuift naar voor, Hermans en Van Kessel volgen gretig in zijn spoor. .

15 uur 17. Toon Aerts lijkt niet veel zin te hebben in een grote kopgroep en duwt meteen weer het gaspedaal in. Op een rechte strook knalt hij iedereen weer voorbij. .

15 uur 10. Iserbyt sluit aan. Eli Iserbyt heeft even op de tanden moeten bijten, maar vindt dan toch de aansluiting. Met Hermans en Aerts hebben we nu een drietal op kop. .

15 uur 09. Laurens Sweeck heeft zijn start wat gemist. De Belgische kampioen is verzeild geraakt in de derde groep. Thibau Nys rijdt op de 22e plek rond. .

15:06

15 uur 06. Met hun bokkensprongetjes over de balken nemen Hermans en Aerts even wat voorsprong. Maar van een schifting is nog geen sprake in de eerste ronde. .