Vijfde manche Superprestige, vijfde winnaar van het seizoen?

11:08 11 uur 08. Man in vorm Vanthourenhout of Wout van Aert? Elke manche van de Superprestige had dit seizoen al een andere winnaar. Wout van Aert doet vanmiddag voor het eerst mee in de Superprestige en kan winnaar nummer 5 worden. Of wordt het opnieuw Michael Vanthourenhout, die de vorige manche in Merksplas won en oppermachtig was in Tabor?

11:06 11 uur 06. Iserbyt voert de stand aan. In de stand van de Superprestige leidt Eli Iserbyt voor Toon Aerts en Laurens Sweeck. Iserbyt won in Ruddervoorde en was in de andere drie manches telkens tweede. Man in vorm Michael Vanthourenhout is vijfde.

10:59 10 uur 59. Toon Aerts won vorig jaar de moddercross in Boom. Vorig jaar was de zege in Boom voor Toon Aerts. Hij reed in de tweede helft van de wedstrijd weg van een sterke Sweeck, die echter te veel slippers maakte om aanspraak te maken op de zege. Quinten Hermans en Tom Pidcock vervolledigden het podium na een loodzware moddercross.

