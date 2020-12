Sluipschutter Iserbyt triomfeert in Boom, van Aert grijpt naast podium

De start verliep slecht voor Van Aert, die in de eerste twee rondes meteen een renner of 20 moest passeren om vooraan te geraken. Van Aert had het geluk dat er vooraan wel nog gedosseerd werd, want het parcours maakte van de cross in Boom een bijzonder zware opgave.

De wedstrijd viel in ronde drie in een definitieve plooi. Vijf renners staken boven de rest uit en zorgden voor een bijzonder spannende cross: Iserbyt, Vanthourenhout, Aerts, Van Aert en Van Kessel. Die laatste moest als eerst afhaken, de anderen namen om de beurt het initiatief.

In de vierde ronde haalde Van Aert zijn zweep boven en deed iedereen pijn door lang aan de kop te sleuren. Vooral in de heuvelzone leek de rest even te zullen passen, maar die inspanning kon Van Aert niet volhouden.

Aerts was de volgende die het probeerde. Hij sloeg een kleine kloof, maar niet voor het eerst dit seizoen was hij net niet sterk genoeg om die vast te houden. Eerst Iserbyt en dan Van Aert en Vanthourenhout kwamen terug.

Toen Aerts op de zwaarste helling van het parcours een klein foutje maakte, profiteerde Iserbyt. Als een scherpschutter had hij de hele wedstrijd controle gehouden, maar dan sloeg hij toe. Hij reed op iets meer dan twee rondes voor het einde weg en bleef foutloos. Slippertjes van Aerts en Van Aert zorgden ervoor dat Vanthourenhout tweede werd.