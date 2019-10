Toon Aerts schenkt zichzelf mooi verjaardagscadeau met zege in Boom

Toon Aerts was zichtbaar tevreden dat hij eindelijk weer op het hoogste schavotje stond. "Ik heb dit seizoen al veel meegedaan voor het podium. Ook vorig week (in Gieten, red) kon ik meedoen in de finale, maar lukte het niet. Dan moet je een hele week gefrustreerd wachten op een nieuwe kans."

"Vandaag heb ik eindelijk een overwinning beet. Ik ben nu weer gemotiveerd om elke Superprestige-cross aan te vallen. Ik verwacht morgen in Bern ook een zware cross, maar niet heel explosief. Het is dus niet meteen een nadeel dat ik vandaag nog in Boom in actie ben gekomen."