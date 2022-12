Herboren Lucinda Brand mikt op 4e zege op een rij in Zolder

clock 10:51

10 uur 51. Brand leeft weer. Na haar gebroken middenhandsbeentje en een aanslepende verkoudheid is Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) weer helemaal op het voortoneel verschenen. De voormalige wereldkampioene eindigde vrijdag 2e in Mol en 2e in Gavere gisteren. Schiet ze vandaag in de roos? Brand koestert alvast goede herinneringen aan Zolder, want de voorbije 3 edities stond ze telkens op het hoogste schavotje. .