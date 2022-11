De Superprestige-cross in Merksplas serveert een nieuw duel tussen Alvarado en Betsema

Het technische parcours in Merksplas is een mix tussen weiland, zandwegen, bospaden en kasseien:

10 uur 28. Wat kan Brand? Vorig seizoen was de overwinning in Merksplas voor Lucinda Brand, toen de wereldkampioene. Na een breuk in haar middenhandsbeentje keerde ze vorige week terug in competitie in de Beekse Bergen, ze werd er 7e. Een weekje extra op de crossfiets zal haar ongetwijfeld deugd gedaan hebben. Eindigt ze vandaag wel op het podium? .

10 uur 23. Aardbeiencross in Merksplas. De Aardebeiencross in Merksplas (vroeger in Hoogstraten) wordt sinds 1987 afgewerkt in de Noorderkempen. Het is dit seizoen de derde manche in de Superprestige, na Ruddervoorde en Niel, waar Denise Betsema en Ceylin del Carmen Alvarado wonnen. In Merksplas zijn zij bij afwezigheid van Fem van Empel, dé crossvrouw van het seizoen tot dusver, ook de favorieten. Ook de andere kanshebbers komen uit Nederland met Lucinda Brand, Marianne Vos en Inge van der Heijden. .