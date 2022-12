Straks live: de Zilvermeercross met Van Aert, Van der Poel én Pidcock

clock 12:55

12 uur 55. ook aan de start: Florian Vermeersch. Wout van Aert, Mathieu van der Poel en wereldkampioen Tom Pidcock toppen de affiche in Mol. Nog een deelnemer om naar uit te kijken, is Florian Vermeersch. De renner van de Lotto-ploeg rijdt in de kerstvakantie een handvol crossen. Na Mol volgen Heusden-Zolder (27/12), Herentals (03/01), Koksijde (05/01) en Gullegem (07/01). Vermeersch (23) begon zijn carrière in het veld. Als junior won hij nog in Mol. .