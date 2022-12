Van Aert sprint naar nieuwe zege na zinderende titanenstrijd met Van der Poel en Pidcock in Loenhout

clock 16:04 16 uur 04. Van Aert heerst na adembenemend spektakelstuk! Van Aert heeft nog het meest buskruit in de benen en zet de koninklijke sprint naar zijn hand. Van der Poel is tweede op een fietslengte of twee, Pidcock is een knappe derde. . Van Aert heerst na adembenemend spektakelstuk! Van Aert heeft nog het meest buskruit in de benen en zet de koninklijke sprint naar zijn hand. Van der Poel is tweede op een fietslengte of twee, Pidcock is een knappe derde.

clock 16:03 16 uur 03. Nog 150 meter, wie heeft de snelste benen?

clock 16:01 16 uur 01. We gaan sprinten met drie, want ook Pidcock lijkt voor de duizendste keer terug te komen. Wat een finale!

clock 16:01 16 uur 01. Van der Poel komt ei zo na ten val in de modder, Van Aert kan zo het gat dichten! Gaan we dan toch sprinten? Pidcock is eraf.

clock 16:00 16 uur . Van der Poel heeft een mooi gat. Een, twee, drie seconden ... Krijgt Van Aert, met Pidcock in het wiel, dit nog dicht?

clock 15:59 15 uur 59. Van Aert maakt een foutje en ziet Van der Poel zo vijf meter nemen. De Nederlander heeft het in de mot en zet druk.

clock 15:58 15 uur 58. Het is nu hard tegen hard! Van Aert probeert langs Van der Poel te glijden in een bocht en gaat schouder tegen schouder, gelukkig blijft iedereen overeind.

clock 15:57 15 uur 57. Van Aert versnelt van achter de rug van zijn concurrenten. Wat doet Van der Poel?

clock 15:56 15 uur 56. De bel luidt. Daar is Pidcock weer. Hij sluit terug aan bij de twee leiders en neemt niet veel later zelf resoluut de kop. Ondertussen luidt de bel. Gaan we straks naar een koninklijke sprint, of raakt er nog iemand weg?

clock 15:52 15 uur 52. Voorlopig houden Van Aert en Van der Poel een wapenstilstand in de op een na laatste ronde. Omdat het tempo vooraan stokt, kan die onvermoeibare Pidcock opnieuw dichter sluipen.

clock 15:49 15 uur 49. Nog twee ronden. Bij het opdraaien van de aankomstlijn kijkt Van der Poel achterom, maar daar gaapt hij in moddergezicht van Van Aert. Pidcock moet ondertussen al bijna tien seconden goedmaken.

clock 15:45 15 uur 45. Van Aert moet opnieuw tien meter dichtrijden op Van der Poel, maar op de lange modderstrook heeft de Belg zich voorlopig wel steeds de betere getoond. Ook Pidcock moet weer een gat dichtrijden, maar wie durft de Brit nu nog af te schrijven?

clock 15:42 15 uur 42. Je kan er gif op innemen dat Van der Poel een bommetje dropt in de bochtenzone. Van Aert en Pidcock moeten opnieuw alle zeilen bijzetten.

clock 15:40 15 uur 40. Taaie Pidcock. Op de lange modderstrook moet Pidcock even van de fiets. De Brit moet zo alweer in het verweer, maar zet de scheve situatie nog maar eens recht.

clock 15:37 15 uur 37. De wereldkampioen toont weerbaarheid en komt voor de zoveelste keer aansluiten. Ondertussen trekt Van der Poel vooraan weer door. Wat een race!

clock 15:34 15 uur 34. Het dipje van Van Aert was maar schijn, want de Belgische kampioen trekt nu zelf snoeihard aan de kop. Pidcock bekoopt zijn inspanning van daarnet en moet eraf. Definitief?

clock 15:34 15 uur 34. Een ijzersterke Pidcock rijdt het gat toe op Van der Poel en neemt daarbij Van Aert mee in zijn zog. Na vier ronden hebben zijn de Grote Drie zo nog steeds samen.

clock 15:32 15 uur 32. Van der Poel legt er een zoveelste "couche" op. Van Aert moet even temporiseren en laat het achtervolgingswerk nu aan Pidcock. Is dit een sleutelmoment?