Van Aert na nieuw duel met "technisch betere" Van der Poel: "Hing telkens aan de rekker"

"Het was voor mij een moeilijke koers", zegt Wout van Aert, die voor de zoveelste keer bekaf over de streep kwam.

"Mathieu was duidelijk technisch de betere vandaag. Keer op keer hing ik aan de rekker. Ik vond geen punt waar ik het de rest moeilijk kon maken en ik mijn kracht kwijt kon. Ik was al lang blij dat ik erbij kon blijven."



"Het tweede deel aan de materiaalpost lag me beter, want dat was er eentje puur op de power. Mathieu maakte daar een fout, want plots kwam ik wel heel dicht. Dan was het zaak om te recupereren en te sprinten."