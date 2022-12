"Niet gezond" vs. "makkelijkste race": Van Aert en Pidcock lachen na spektakel in Diegem

"Ik denk dat de cross van vandaag weer aantoont dat we met drie dicht bij elkaar liggen. De zandbak was mijn pijnpunt in het begin. Het begon in mijn hoofd te spelen dat ik er maar niet vlot door raakte."

Ik was even het geloof kwijt, maar kon toch die knop omdraaien.

"Eigenlijk gaf ik het halfweg koers op en dacht ik dat Mathieu gaan vliegen was", geeft de Belgische kampioen toe. "Ik reed voor de zoveelste keer slecht door het zand."

"Maar beneden aan het voetbalplein had ik ze allebei opnieuw in het zicht. Dan begon een nieuwe koers en geloofde ik er weer in. De laatste 2 ronden zat ik gewoon stikkapot en was het op karakter."



"De cross is keihard. De winnaar zit er ergens diep vanbinnen toch altijd in. Ik was even het geloof kwijt, maar kon toch die knop omdraaien."





"Mathieu en ik geven elkaar de drang om er alles aan te doen en helemaal op scherp aan de start te staan. Dan komt het beste in jezelf naar boven."