Van der Poel verbijt teleurstelling na verloren titanenduel: "Jammer dat ik niet kon sprinten"

"Het is jammer dat ik niet heb kunnen sprinten", zegt Mathieu van der Poel met een teleurgesteld glimlachje op zijn gelaat na de wedstrijd in Zolder.

Zolder is een moeilijke wedstrijd om iemand uit het wiel te rijden die even goed is.

"Zolder is een moeilijke wedstrijd om iemand uit het wiel te rijden die even goed is", mijmert hij over zijn gekozen wedstrijdplan. "Op naar morgen..."

"Ik voelde al lang dat we aan elkaar gewaagd waren, maar ik schiet jammer genoeg uit mijn pedaal. Ik ben teleurgesteld dat ik niet heb kunnen proberen."

Van Aert: "Enorm trots op deze zege"

"Het was een zenuwslopende koers", klinkt het bij triomfator Wout van Aert.

"Mathieu brak de koers open. Hij reed de eerste ronde alsof het de laatste was. We voelden allebei dat we elkaar er niet zouden af krijgen vandaag."

Het tactisch plan van Van Aert werd dan ook voor hem gemaakt. "Mathieu mag je geen duimbreed toegeven. We koersen al van in het begin van onze carrières zo tegen elkaar: alles geven, van in het begin."