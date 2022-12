"Blij voor Van der Poel dat hij op zo'n manier een antwoord heeft gegeven"

In de Wereldbekercross in Gavere heeft Mathieu van der Poel na een mindere periode zijn rug weer helemaal gerecht. "Mathieu zou na de cross in Mol gemompeld hebben: "Waar ben ik mee bezig? Moet ik dat nog doen?"", ving Paul Herygers op. "In Gavere heeft hij een vuist gemaakt."

Mathieu van der Poel trad in Gavere als winnaar uit een moddergevecht tussen de Grote Drie. "Nochtans hadden weinigen Van der Poel vooraf op 1 gezet", zegt Paul Herygers.



"Het was niet normaal dat hij een week geleden in Val di Sole begon te bibberen omdat er een ijspegeltje aan de deur hing." "Van der Poel is normaal een specialist in die omstandigheden, maar hij reed die dag met de daver op het lijf. En dat is geen schande."

De concurrentie zal heel goede papieren nodig hebben om Van der Poel woensdag in Diegem te kloppen. Paul Herygers

Na zijn 8e plaats in Val di Sole kreeg Van der Poel 6 dagen later weer een tik in Mol. "Hij werd er op zijn plek gezet door Van Aert." "Blijkbaar zou hij meteen na die cross gemompeld hebben: “Waar ben ik mee bezig? Moet ik dat nog doen?” Maar vlak na de cross spreek je nooit de correcte taal", weet Herygers uit ervaring.

"Ik ben blij voor Van der Poel en de cross in het algemeen dat hij vandaag op zo’n manier een antwoord heeft gegeven." "Dat hij woensdag ook in Diegem zal uitpakken, staat buiten kijf. De concurrentie zal heel goede papieren nodig hebben om hem daar te kloppen."

"Brand past perfect bij Nys"

"Brand leeft weer", was de conclusie van de dag bij de vrouwen.



De Nederlandse bood haar jongere ploeggenote Shirin van Anrooij lang weerwerk in Gavere. Een opsteker na een vrij lange inactiviteit door een gebroken middenhandsbeentje en een aanslepende verkoudheid. "In Mol was ze vrijdag al oké, in Gavere was ze vandaag dik oké. Al wou ze te graag winnen en dat is haar fataal geworden", analyseert Herygers haar prestatie. Het opent wel perspectieven voor Brand. “Ze leeft als het ware als een nonneke, zo

professioneel is ze bezig met haar sport." "Brand zal nooit een fout maken waardoor haar voorbereiding verstoord geraakt. Ze past perfect in de ploeg van Sven Nys, want die leefde ook als een pater."

