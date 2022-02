Iserbyt gunt Vanthourenhout de zege na waar huzarenstukje van Pauwels Sauzen-Bingoal

Bekijk de laatste ronde:

In afwezigheid van Lars van der Haar en Toon Aerts werd er nog meer dan anders met argusogen gekeken naar de brigade van Pauwels Sauzen-Bingoal.



Ondanks een sterke start van Vincent Baestaens was het dan ook niet lang wachten tot het verwachte scenario zich begon te schrijven.



Iserbyt, Vanthourenhout en Sweeck vormden een volledig rood-zwarte kopgroep en maakten er dan maar een ploegentijdrit van in Sint-Niklaas.



Toch moest het treintje niet veel later met een wagonnetje minder verder, toen Sweeck bezweek onder het hoge tempo van Iserbyt.



Vanthourenhout en Iserbyt reden samen naar de streep, maar tot een sprint kwam het uiteindelijk niet door de vrijgevigheid van Iserbyt. Sweeck (3e) maakte het feestje niet veel later compleet.