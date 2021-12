Wout van Aert speelt ook de cross in Essen met gemak naar binnen

2 op 2: Wout van Aert heeft ook in Essen geen kruimels laten liggen. De Belgische kampioen was heer en meester in de manche van de Ethias Cross, waar het deelnemersveld door het uitje naar Italië van morgen niet veel soeps was. Thijs Aerts reed naar de tweede plaats, Pim Ronhaar mocht als derde mee op het podium.

Net als bij de vrouwen - al was het bij Wout van Aert nog veel meer verwacht dan bij Zoe Bäckstedt - maakte de topfavoriet er een onemanshow van.



Van Aert dook als tweede het veld en schouderde als eerste zijn fiets om te beginnen lopen. En er moest heel wat gelopen worden in de modder. Dat was een kolfje naar de hand van machtsmens Van Aert.



Pim Ronhaar beende Van Aert bij, maar de Belg zette de Nederlander meteen onder druk. Het verschil aan de 1e finishpassage was 1 seconde, na een zeldzame hapering bij Van Aert kreeg Ronhaar even de kop in de schoot geworpen.



Maar die was Ronhaar snel weer kwijt: Van Aert liep weg van de beloftewereldkampioen. Ronhaar viel terug in een groepje met Thijs Aerts, Belmans, Loockx en Vermeersch.



De wederoptredende Vermeersch gaf er na net geen 5 ronden de brui aan, hij had bij de opwarming zijn enkel omgeslagen en het vele lopen deed hem geen deugd.



Thijs Aerts zag zijn kans schoon. Gebeten om weer bij de wereldbekerselectie te zitten ging de broer van Toon op zoek naar Van Aert. Al was dat vergeefs, want die vogel was al ver gevlogen.



Van Aert groette in de laatste ronde zijn fans en won met 1'47" voorsprong op Aerts, die blij het publiek opjutte. De strijd om plaatsen 3 en 4 was spannender: Ronhaar pakte de laatste podiumstek, Loockx vloerde Belmans.



Van het podium was het voor Van Aert snel richting Italië. Hij is de enige topper die dubbelt dit weekend: morgen rijdt hij de wereldbeker in Val di Sole.

Van Aert: "Morgen voor het eerst sinds jeugd op sneeuw"

Het was toch geen "walk in the park" gaf Van Aert na de cross mee: "Het was een zware wedstrijd in een baggerweide."



"Ik ben natuurlijk heel tevreden met de 2 op 2. Ik was uiteraard de grote favoriet, het is een uitdaging om dat waar te maken." Hij is de enige die na vandaag ook morgen in Val di Sole rijdt: "We zullen zien wat dat wordt, maar ik denk dat die vele loopstroken toch in de kleren kruipen, dus ik zal morgen zeker niet in het voordeel zijn." Morgen is er geen modder, maar sneeuw en ijs."Het is al van bij de jeugd geleden dat ik nog eens echt op sneeuw heb gereden. Dat was toen zeker niet mijn ding. Maar wie weet is dat ondertussen veranderd."

Thijs Aerts: "Naast Van Aert op podium, ik kan me niets mooiers wensen"

Thijs Aerts was dolblij met zijn tweede plaats, dat toonde hij ook bij de finish met een handgebaar: "Naast Van Aert - een van de beste renners ter wereld - op het podium te staan: ik kan me niets mooiers wensen."



"Essen is een cross die ik graag doe. Ik was goed mee bij de start en koos ervoor om te lopen, omdat rijden in tegenstelling tot bij verkenning niet meer kon. Tussen de loopstroken reed ik een hoog tempo om het verscihl te maken."



"Het is plezant om eens op het podium te staan. Die kansen zijn zeldzaam en dan moeten we die grijpen."