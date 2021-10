Beresterke Vanthourenhout ploetert naar winst in de Berencross in Meulebeke

18:25 18 uur 25. Einde: Vanthourenhout wint. Michael Vanthourenhout zorgt voor een vierklapper voor Pauwels sauzen-Bingoal in de Ethias crossen. In Meulebeke ploeterde modderduivel Vanthourenhout als beste door het slijk. In de achtergrond eindigde zijn plegmakker Sweeck op de tweede plaats. Toon Aerts mocht het brons in ontvangst nemen. . Einde: Vanthourenhout wint Michael Vanthourenhout zorgt voor een vierklapper voor Pauwels sauzen-Bingoal in de Ethias crossen. In Meulebeke ploeterde modderduivel Vanthourenhout als beste door het slijk. In de achtergrond eindigde zijn plegmakker Sweeck op de tweede plaats. Toon Aerts mocht het brons in ontvangst nemen.

18:22 18 uur 22. Laatste ronde. de laatste ronde is een feit. Vanthourenhout komt moederziel alleen over de ziel. Het zijn Aerts, Sweeck, Hermans en Iserbyt die als eerste het echo van de bel horen. Het kwartet oogt klaar om nog een mooie strijd voor het podium te leveren.

18:19 18 uur 19. Aerts aast op 2. Toon Aerts aast achter Michael Vanthourenhout op de tweede stek. Hij schudt enkele mannetjes af en merkt op dat enkel Hermans, Iserbyt en Sweeck hem nog op de hielen zitten.

18:13 18 uur 13. +30" voor Vanthourenhout . Er zit weinig verval op Michael Vanthourenhout. Hij raast door de bochten en lijkt nu al op weg naar de overwinning in Meulebeke. Het is koffiedik kijken wat er zich in de achtergrond nog ontvouwt. Zijn ploegmaat Eli Iserbyt bijt nog even op de tanden om niet aan te vallen, maar de man uit bavikhove zal niet lang meer te temmen zijn.

18:09 Ook Wout van Aert is naar de cross aan het kijken. Haalt hij hier de mosterd om morgen in Roubaix van zijn tegenstanders weg te klieven? 18 uur 09. Ook Wout van Aert is naar de cross aan het kijken. Haalt hij hier de mosterd om morgen in Roubaix van zijn tegenstanders weg te klieven?

17:56 17 uur 56. Michael Vanthourenhout ziet de achtervolgers met rasse schreden naderen en probeert nog alleen weg te springen. Met succes: hij ploetert voorlopig eenzaam voorin.

17:51 17 uur 51. Hermans en Vanthourenhout ribbedebie. Quinten Hermans en Michael Vanthourenhout zetten een vluchtersvennootschap op en snellen weg van de rest. In de achtergrond worden ze op de hielen gezeten door drie pitbulls Sweeck/Aerts/Iserbyt.

17:49 17 uur 49. Modderduivels. Het is voor de eerste keer glijden en glibberen voor de veldrijders. De moddermannetjes moeten het slijk uit hun ogen pulken om iets te kunnen zien. Het veldritseizoen is nu echt begonnen!

17:42 17 uur 42. Iserbyt schudt even aan de boom. Iserbyt, Hermans en Vanthourenhout schoven even op hun kousenvoetjes weg van de rest, maar worden nu toch opnieuw bijgebeend door de rest van de aanzienlijke kopgroep. Vooral Iserbyt, de veelvraat van de voorbije weken, heeft honger. Kan hij vanop de kop de rest in een wurggreep nemen?

17:39 17 uur 39. Lintvorming in de beginfase. Het is Toon Aerts die het tempo aan de rest dicteert. Voorlopig slaat er nog niemand een grote kloof, maar het lange lint staat op barsten. Het is wachten op de eerste echte speldenprik.

17:37 17 uur 37. Ondertussen vormt er zich een elitegroepje in de kop van de wedstrijd. Onder anderen Toon Aerts, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout blinken in de kopgroep.

17:31 17 uur 31. Broederlijk onderonsje. De gebroeders Aerts slaan de handen in elkaar in de voorposten van de wedstrijd. Het duo krijgt enkel Michael Vanthourenhout mee in hun wiel.

17:28 17 uur 28. Pang! Het startschot in Meulebeke is gegeven. Wie duikt er als eerste de modder in? CVolg de cross hier live op de voet.

15:05 Iserbyt realiseerde hattrick in Bredene, Pauwels Sauzen-Bingoal vulde hele podium. 15 uur 05. Iserbyt realiseerde hattrick in Bredene, Pauwels Sauzen-Bingoal vulde hele podium

15:01 15 uur 01. Perfect rapport voor Iserbyt? Eli Iserbyt voelt zich voorlopig als een vis in het water op zijn crossfiets. De vinnige veldrijder kent naar traditie een mooi seizoensbegin. Ook dit jaar is onze landgenoot meteen aan zet. Hij kan vandaag zijn perfecte rapport in de Ethias cross verlengen. Hij won eerder al in Lokeren, Bredene en Beringen. Voegt hij de Ethias cross in Meulebeke toe aan dat lijstje?

16:05 16 uur 05. Ik ben tevreden, maar het gevoel is er nog altijd niet zoals ik zelf wens. Bovendien werd ik deze week wat ziek. Het is de periode van lichte kwaaltjes, maar normaal gezien zou ik hier niet te veel last van mogen hebben. Michael Vanthourenhout.

16:04 16 uur 04. Michael Vanthourenhout kiest ervoor om enkel zaterdag op zijn veldritfiets te springen. De Superprestige in Gieten laat de renner van Pauwels Sauzen - Bingoal schieten. Dat heeft ook zijn redenen.