Cant profiteert van Nederlandse afwezigheid in Meulebeke en debuteert in stijl

17:07 17 uur 07. Een debuut in stijl voor Sanne Cant. Sanne Cant heeft vandaag een einde gemaakt aan de Nederlandse hegemonie in het veldrijden. Zo profiteerde van de Oranje afwezigheid en knalde meteen autoritair naar winst in de Ethias Cross in Meulebeke. De jonge Zoe Bäckstedt, die vorig jaar nog wereldkampioen bij de junioren op de weg werd, imponeerde als tweede.

16:51 16 uur 51. Laatste ronde. Het ziet er goed uit voor Sanne Cant. Ze knalt de laatste ronde in met een aanzienlijke voorsprong. Onze landgenote lijkt haar debuut meteen in stijl af te ronden. De Britse Bäckstedt blijft imponeren op de tweede plaats.

16:48 16 uur 48. Daar gaat ze. Sanne Cant laat haar ervaring zegevieren. Ze had duidelijk nog wat in de tank laten zitten om een doodsteek toe te dienen. Op de technische stukjes knalt ze nu weg. Omkijken zal ze niet meer doen.

16:42 16 uur 42. De Britse power vs. de Belgische techniek. Sanne Cant deelt op de technische stroken van het parcours telkens een tikje uit aan haar belaagster. Vooral het wasbord en de zandstrook zijn spek voor de bek van onze landgenote. Bäcksedt knokt zich bergop wel steeds opnieuw in de wedstrijd.

16:40 16 uur 40. Toen waren ze weer met 2. Sanne Cant heeft een hele kluif aan de Bäckstedt. De Britse knokt zich opnieuw in het wiel van onze landgenote. Vooral tijdens de passages bergop toont het jonge talent haar grote motor.

16:36 16 uur 36. Cant profiteert van glijpartij. Aj, Alicia Franck bezwijkt even onder de druk van Cant en knalt tegen een paaltje. Door de valpartij van Franck moet ook Bäckstedt de remmen dichtknijpen. Sanne Cant profiteert en is alleen ribbedebie.

16:30 16 uur 30. Zoe Bäckstedt sluit aan. Kent u Zoe Bäckstedt al? De dochter van Roubaix-winnaar Magnus Bäckstedt, heeft vorige week de wereldtitel bij de junioren veroverd in een weergaloze sprint. De Britse snelde zonet met een monsterverzet naar het Belgische duo Cant/Franck.

16:25 16 uur 25. Can't stop her. Alicia Franck en Sanne Cant lijken er een tweestrijd van te maken. Het duo slaat meteen een kloofje met de rest. Cant toont vooral superioriteit in het zand.

16:17 16 uur 17. Sanne Cant laat er geen gras over groeien. Onze landgenote snelt de Nederlandse dames voorbij en nestelt zich meteen op kop. Kan ze vandaag profiteren van de aanwezigheid van verschillende toppers? Onder anderen Betsema en Kastelijn stuurden hun kat vandaag.

16:15 16 uur 15. Cant is meteen mee. Sanne Cant is meteen goed mee. De Nederlandse kampioene draait in de eerste bocht om de hoek. Goed begonnen is half gewonnen?

16:04 16 uur 04. Pang! Het startschot in Meulebeke is gegeven. De rensters schieten uit de startblokken. Wie duikt er als eerste de modder in?