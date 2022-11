Maakt Thibau Nys zijn favorietenrol waar op het EK veldrijden?

clock 12:38 12 uur 38. Livestream vanaf 13.15 u. De eerste medailles zijn uitgedeeld in Namen en meteen heeft België een bronzen plak te pakken. Bezorgen Nys en co. ons land voor eigen volk meer eremetaal? Ontdek het vanaf 13.15 u. in de livestream op deze pagina. . Livestream vanaf 13.15 u. De eerste medailles zijn uitgedeeld in Namen en meteen heeft België een bronzen plak te pakken. Bezorgen Nys en co. ons land voor eigen volk meer eremetaal? Ontdek het vanaf 13.15 u. in de livestream op deze pagina.

clock 12:32 12 uur 32. Duel der Lage Landen. Thibau Nys zal op het klimparcours in Namen vooral rekening moeten houden met Pim Ronhaar, zijn ploegmaat bij Baloise-Trek Lions. De Nederlander werd 5e op de Koppenberg, Nys 7e. De strijd om de titel wordt wellicht een duel der Lage Landen, want met Witse Meeussen, Jente Michels, Emiel Verstryne, Joran Wyseure, David Halverdings, Luke Verburg, Danny van Lierop en Tibor Del Grosso komen de schaduwfavorieten ook allemaal uit België en Nederland. Als we dan toch wat verder in Europa moeten kijken, dan komen we uit bij de Spanjaard Gonzalo Inguanzo Macho, de Fransman Rémi Lelandais, de Italianen Samuele Leone en Davide Toneatti en de Zwitser Dario Lillo. In totaal doen 51 renners uit 13 landen een gooi naar goud.

De strijd om de titel wordt wellicht een duel der Lage Landen, want met Witse Meeussen, Jente Michels, Emiel Verstryne, Joran Wyseure, David Halverdings, Luke Verburg, Danny van Lierop en Tibor Del Grosso komen de schaduwfavorieten ook allemaal uit België en Nederland.

Als we dan toch wat verder in Europa moeten kijken, dan komen we uit bij de Spanjaard Gonzalo Inguanzo Macho, de Fransman Rémi Lelandais, de Italianen Samuele Leone en Davide Toneatti en de Zwitser Dario Lillo.

In totaal doen 51 renners uit 13 landen een gooi naar goud.

clock 12:16 12 uur 16. EK veldrijden Xaydee Van Sinaey (3e) bezorgt België eerste EK-medaille, Nederlandse Molengraaf is kampioene bij junioren

clock 10:34 10 uur 34. De 8 Belgen:. Voor eigen volk doen 8 Belgen een gooi naar de Europese titel bij de beloften in Namen: - Arne Baers - Aaron Dockx - Ward Huybs - Witse Meeussen - Jente Michels - Thibau Nys - Emiel Verstrynge - Joran Wyseure

clock 13:40 13 uur 40. Mijn grootste concurrenten? Pim Ronhaar en Witse Meeussen. Thibau Nys.