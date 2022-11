HERBELEEF: De knotsgekke laatste EK-ronde door de ogen van de Belgen: "Publiek gaf me vleugels"

De Nederlander Pim Ronhaar leek lange tijd op weg om Europees kampioen veldrijden bij de beloften te worden. "Toen hij aanzette, had ik geen antwoord klaar", vertelde Emiel Verstrynge over de aanval van zijn Nederlandse concurrent. "Ik had dus niet verwacht dat hij stil zou vallen."



Maar in de allerlaatste ronde liepen de benen van Ronhaar helemaal leeg. Verstrynge kon zo alsnog de aansluiting maken. "Het moment dat ik bij Ronhaar kwam, wist ik dat ik mentaal in het voordeel was. Ook de supporters gaven me vleugels."



En zo geschiedde. "Toen ik opeens een gaatje had op de laatste oplopende kasseistrook ben ik er vol voor gegaan. Op de schuine kant kon ik nadien mijn zenuwen in bedwang houden en foutloos blijven."

"Dan wist ik dat ik weg was van Ronhaar."