Iserbyt gaat vol voor Europese titel: "BK is niets voor mij, WK wordt moeilijk"

10 uur 13. Om te winnen moet Iserbyt voorbij enkele landgenoten zoals Toon Aerts en Michael Vanthourenhout, die ook goed voor de dag komen op zo'n omloop, maar het wel de voorbije weken telkens moesten afleggen tegen de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal. Verder mag verwacht worden dat Quinten Hermans zich in de strijd zal gooien, net zoals de Nederlander Lars van der Haar, die zich in 2015 tot Europees kampioen kroonde. .

10 uur 12. Op het BK ligt er veel zand en dat is niets voor mij en op het WK is het moeilijk om een trui te pakken, dus ga ik op het EK voluit voor de zege. Eli Iserbyt.

10 uur 11. Het wordt een wedstrijd voor crossers die zich graag uitleven op een parcours met veel steile klimmetjes en afdalingen, maar die ook goed uit de voeten kunnen op het gras. Een rondje telt 2,70 kilometer, is opgedeeld in 1.911 meter door het gras, 642 meter over asfalt en 145 meter over kasseien. .