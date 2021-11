Als 6 Belgen vechten om een been, loopt Van der Haar ermee heen

Eli Iserbyt moet droom al snel opbergen

4 op 6. Nederland kan met straffe cijfers op het rapport terugkijken op een weekendje EK veldrijden op en rond de VAM-berg. De Belgen namen nochtans de wedstrijd bij de elite meteen in handen. Waar je vooraan in de koers ook keek, overal was die lichtblauwe trui te bespeuren.



Ook Eli Iserbyt haakte zijn wagonnetje aan, maar het werd al snel duidelijk dat het niet zijn dag zou worden. Ongeveer halfweg koers moest de uittredende Europese kampioen Lars van der Haar laten gaan. Die ging op zoek naar de kop van de koers. Iserbyt zag een nieuwe Europese titel in rook opgaan. Hij zou uiteindelijk 12e worden op 3'36" van de winnaar.