Welke junior treedt in de voetsporen van onder meer Thibau Nys en Eli Iserbyt op BK veldrijden?

Met een 5e plaats in het Wereldbekerklassement is Arthur Van den Boer de beste Belg bij de junioren. Opmerkelijk, want Van den Boer is amper 16 jaar en rijdt dus pas sinds dit seizoen mee bij de junioren. Hij is de broer van Seppe, die vorig jaar brons behaalde op het BK in deze categorie.



Weerwerk mogen we wellicht verwachten van Senn Bossaerts en Mats Vanden Eynde.