Ook bij de junioren staat er geen maat op kampioenschapsrenner Arthur Van den Boer

Arthur Van den Boer is voor de 3e keer op een rij Belgisch kampioen geworden. Na 2 titels bij de nieuwelingen speelde hij nu soloslim bij de junioren. Van den Boer zei al in de eerste ronde vaarwel tegen de concurrentie. Jasper Schoofs won de strijd om het zilver tegen Keano Geens.

Arthur Van den Boer had de voorbije jaren bij de nieuwelingen al indruk gemaakt en hij trok dit seizoen die lijn gewoon door bij de junioren.



Van den Boer wierp zich dan ook op tot de topfavoriet, al zagen we bij de vrouwen junioren met Shanyl De Schoesitter dat dit geen garantie is op succes.



Net als De Schoesitter vloog Van den Boer er vanaf de start in. Op een heuveltje bluft hij zijn concurrenten af, zij moesten zowel mentaal als fysiek herstellen van die klap.



Aan de finish na de eerste ronde had Van den Boer al meer dan 20 seconden voorsprong.

Keano Geens deed nog een dappere poging om toch de handschoen op te nemen. Hij kwam zelfs dichter op Van den Boer, maar blies zijn motor wat op.



Jasper Schoofs had beter ingedeeld en ging in de laatste ronde voorbij Geens, die achterblijft met het brons.



Voor Van den Boer is het de derde Belgische titel op een rij. Enkel Eli Iserbyt kon net als Van den Boer na 2 titels bij de nieuwelingen ook als eerstejaarsjunior meteen scoren.