Ex-nummer 1 Simona Halep verliest eerste match na dopingschorsing

Tijdens de US Open van 2022 testte Simona Halep positief. Omdat er ook onregelmatigheden in haar biologisch paspoort werden vastgesteld, kreeg de Roemeense een schorsing van 4 jaar.



Maar de voormalige winnares van Roland Garros en Wimbledon vocht haar schorsing aan bij het Internationaal Sporttribunaal TAS. Die bracht de straf terug tot 9 maanden, waardoor Halep in Miami haar comeback kon vieren, na een afwezigheid van anderhalf jaar.



Met de Spaanse Paula Badosa had ze het wel niet getroffen met de loting. Zo'n 2 jaar geleden zou dit een duel tussen de nummers 1 en 2 van de wereld geweest zijn, nu was het er eentje tussen de nummers 58 en 64.



Halep begon furieus aan de wedstrijd. In de eerste set leek ze al haar frustraties van de voorbije periode weg te meppen. Het ging er geregeld stevig aan toe, vooral dan in 6e spelletje, dat maar liefst 24 punten duurde.

Vanaf set 2 begon het gebrek aan matchritme Halep steeds meer parten te spelen. Ze bleef wel vechten, maar enkel op karakter kon ze het nu niet meer compenseren. Na net geen 2 uur maakte Badosa het uit.



De Spaanse neemt het in de tweede ronde normaal gezien op tegen Aryna Sabalenka, al is het nog onduidelijk of de Wit-Russische ook effectief zal spelen na het plotse overlijden van haar partner Konstantin Koltsov.