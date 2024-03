De vriend van tennisster Aryna Sabalenka, voormalig NHL-speler Konstantin Koltsov, is plots overleden in Miami

De voormalige Wit-Russische ijshockeyspeler Konstantin Koltsov is op 42-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Russische ijshockeyclub Salavat Joelajev, waar Koltsov assistent-coach was, bekendgemaakt. Koltsov was de vriend van tennistopper Aryna Sabalenka, de nummer 2 van de wereld.

Een persoonlijk drama dus voor Aryna Sabalenka, die met haar vriend Konstantin Koltsov in Miami was. Daar gaat deze week het Masters 1.000-toernooi van start, naast de Grand Slams een van de belangrijkste tennisafspraken van het jaar.

De Russische ijshockeyclub Salavat Joelajev bevestigt het plotse overlijden van Koltsov, die voor Wit-Rusland twee keer deelnam aan de Olympische Spelen en enkele seizoenen in de NHL speelde bij de Pittsburgh Penguins.

"Het is met grote droefheid dat we het overlijden van Konstantin Koltsov moeten melden", klinkt het in een statement van de club uit Oefa. "Hij was zeer geliefd door iedereen en we zullen hem nooit vergeten. Moge hij in vrede rusten."

Koltsov had sinds 2021 een relatie met de Wit-Russische tennistopper Aryna Sabalenka, de huidige nummer 2 van de wereld. Op sociale media deelde Sabalenka regelmatig kiekjes van hun leven als koppel. Koltsov was er ook bij toen zijn vriendin begin dit jaar voor de tweede keer de Australian Open won.

De twee waren sinds begin deze week in Miami, waar Sabalenka vrijdag haar eerste wedstrijd zou spelen op de Miami Open. Inmiddels bevestigde ze dat ze zal deelnemen aan het hoogaangeschreven toernooi.

Koltsov laat 3 kinderen uit een vorige relatie na. Hij is 42 jaar geworden. Over de oorzaak van zijn dood is voorlopig nog niets bekend.