Sabalenka wint eerste match in Miami 4 dagen na dood van haar ex-vriend

Nummer 2 van de wereld Aryna Sabalenka heeft in Miami haar eerste wedstrijd na het overlijden van haar ex-vriend gewonnen. De Wit-Russische kreeg achteraf een stevige knuffel van tegenstandster én hartsvriendin Paula Badosa.

"Een ondenkbare tragedie", zo omschreef Aryna Sabalenka het overlijden van haar ex-vriend Konstantin Koltsov op Instagram. De 42-jarige ex-NHL-speler stapte waarschijnlijk uit het leven.

Toch zegde Sabalenka niet af voor het WTA 1.000-toernooi in Miami. Tegen haar hartsvriendin Paula Badosa haalde ze het in de 2e ronde in 2 sets: 6-4 en 6-3.

Aan het net kreeg Sabalenka een stevige knuffel van Badosa. Een kleine opsteker na een emotionele week.

"Zij is een heel sterke vrouw, een grote persoonlijkheid", zei Badosa na afloop. "Je ziet het op de court. Ik ken haar ook naast het terrein en ik ben niet verrast."

"Ik wist dat ze goed zou spelen. Ik heb haar het beste gewenst en we zullen wel zien waar ze geraakt in dit toernooi."

Sabalenka, tweevoudig winnares van de Australian Open, neemt het in de derde ronde (1/16e finales) op tegen de Oekraïense Anhelina Kalinina (WTA 36).