Alcaraz vreest voor zijn plekje: ongenaakbare Sinner verplettert Medvedev op weg naar finale in Miami

Jannik Sinner (22) staat al voor de 3e keer in zijn nog prille carrière in de finale van het ATP 1.000-toernooi van Miami. De Italiaan haalde in een heruitgave van de Australian Open-finale verschroeiend uit tegen Daniil Medvedev.

De kroonprinsen lijken klaar om gekroond te worden. Na de eindzege van Carlos Alcaraz in Indian Wells is Jannik Sinner goed op weg om dat andere luik van de "Sunshine Double" op zijn naam te schrijven.

In Miami was Sinner in een heruitgave van de finale van de Australian Open ongenaakbaar tegen Daniil Medvedev. Moest hij in Melbourne nog 2 sets achterstand goedmaken, dan kon de Rus nu amper 3 spelletjes winnen.

Sinner verloor vorig jaar nog de finale in Miami van Medvedev, maar in een jaar is veel veranderd. Leed Sinner toen nog zijn 6e nederlaag op een rij tegen het nummer 3 van de wereld, dan heeft hij de onderlinge stand ondertussen rechtgetrokken tot 6-5.

Het demonstreert in wat voor een bloedvorm de winnaar van de Australian Open verkeert. Hij verloor dit seizoen nog altijd maar één wedstrijd, de halve finale op Indian Wells tegen generatiegenoot Alcaraz.

Sinner kan in Miami zijn 2e ATP 1.000-titel winnen. Dan moet hij in de finale wel voorbij Alexander Zverev of Grigor Dimitrov. Met de eindzege zou hij ook over Alcaraz naar de 2e plek op de ATP-ranking springen, zijn hoogste klassement ooit.