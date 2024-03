Briljante Grigor Dimitrov wipt Carlos Alcaraz in kwartfinales Miami Open: "Hij liet me eruit zien als een 13-jarige"

Grigor Dimitrov wist dat hij op zijn best moest zijn en alles goed moest doen om een kans te maken tegen Carlos Alcaraz . Hij sloeg alvast 0 dubbele fouten, beperkte zijn directe fouten tot 5 en pakte uit met 23 winners. Alcaraz liet 3-8-16 noteren. Die cijfers bewijzen al dat de Bulgaar op alle vlakken de betere was van de Spanjaard. Die kwam met het vertrouwen van de titel 2 weken geleden in Indian Wells naar Miami, maar wist ook dat Dimitrov hem vorig jaar in oktober in Shanghai al een keer had geklopt. Dimitrov speelde opvallend mooi en dicteerde de wet. De nummer 12 van de wereld greep al zijn kansen, kwam dikwijls naar het net en liet Alcaraz lopen. Hij kwam meteen 3-0 voor in set 1. "Ik ben erg geconcentreerd aan de wedstrijd begonnen en wist heel goed wat ik moest doen. Soms ligt het geniale in de eenvoud. Dat is heel, heel moeilijk uit te voeren, zeker tegen een tegenstander van dat kaliber."

Alcaraz bleef gefrustreerd achter. Dimitrov werkte dan ook nog eens 4 van 5 breakballen weg. Zelf brak de Bulgaar 2 keer in elke set en telkens won hij de set ook met een break.



De Spanjaard gaf achteraf toe dat hij geen antwoord vond op de briljante prestatie van Dimitrov. "Ik was erg gefrustreerd op bepaalde momenten, hij liet me eruit zien als een 13-jarige. Dat was zot."



In oktober in Shanghai speelde hij beter tegen Dimitrov: "In China maakte ik meer fouten op de eerste en tweede bal. Maar hij was gewoon veel beter vandaag dan toen al."



"Ik vond geen oplossingen in de match. Zijn spel was perfect." Dimitrov krijgt nu de kans om een finaleticket af te dwingen tegen Alexander Zverev (ATP-5), die de Hongaar Fabian Marozsan (ATP-57) met 6-3, 7-5 versloeg.



In de andere halve finale kennen we met Jannik Sinner (ATP-3) tegen Daniil Medvedev (ATP-4) een heruitgave van de Australian Open-finale, gewonnen door Sinner.